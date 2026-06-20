Informations pratiques

Thouars

Rencontre avec les architectes du Cabinet Cambium et rétrospective du chantier

12 Rue Porte de Paris Thouars Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 20:30:00

fin : 2026-10-01 22:50:00

Date(s) :

2026-10-01

Retour sur les deux années de construction de la nouvelle médiathèque avec Jean-Pierre Bécot et Anthony Brientin de l’Atelier Cambium. Patrimoine et architecture contemporaine au cœur des échanges. Jeudi 1er octobre à 20h30, sur inscription.

Comment la nouvelle médiathèque du Thouarsais a-t-elle été conçue ? Cette rencontre avec Jean-Pierre Bécot et Anthony Brientin, architectes de l’Atelier Cambium, permettra de revenir sur les deux années de construction du nouvel équipement. Les architectes évoqueront la conception du bâtiment et le suivi du chantier, avec un regard particulier sur les enjeux liés à la réhabilitation des façades patrimoniales et à la création d’un nouveau bâtiment contemporain. Une rencontre pour comprendre les choix architecturaux et les différentes étapes qui ont permis de transformer la rue Porte de Paris et de donner naissance à ce nouvel équipement culturel. Jeudi 1er octobre 2026 à 20h30, salle La Traverse. Sur réservations, places limitées. Réservations à partir du 16 septembre 2026. .

12 Rue Porte de Paris Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 17 65

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English : Rencontre avec les architectes du Cabinet Cambium et rétrospective du chantier

A look back at the two years of construction of the new media library with Jean-Pierre Bécot and Anthony Brientin of Atelier Cambium. Heritage and contemporary architecture at the heart of the discussion. Thursday, October 1 at 8:30 p.m., registration required.

L’événement Rencontre avec les architectes du Cabinet Cambium et rétrospective du chantier Thouars a été mis à jour le 2026-09-01 par Maison du Thouarsais