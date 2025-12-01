Rencontre avec les Aromatiques du Berry Rosnay

Rencontre avec les Aromatiques du Berry

Rencontre avec les Aromatiques du Berry Rosnay mardi 23 décembre 2025.

Rencontre avec les Aromatiques du Berry

Le Bouchet Rosnay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-12-23 11:00:00
fin : 2025-12-23 17:00:00

Date(s) :
2025-12-23

la Boutique du Parc vous propose des rdv dégustations avec les producteurs pour découvrir les nouveautés de la Boutique!
les 2 François, agriculteurs- fondateurs seront présents pour une présentation de leurs produits fait à partir de la lavande cultivée dans l’Indre (DIORS) et proposer des idées cadeaux Made in Berry .   .

Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13  boutique.maisonduparc@destination-brenne.fr

English :

the Boutique du Parc offers tasting sessions with producers to discover the Boutique’s new products!

German :

die Boutique des Parks bietet Ihnen Verkostungstermine mit den Produzenten an, um die Neuheiten der Boutique zu entdecken!

Italiano :

la Boutique du Parc propone degustazioni con i produttori per scoprire i nuovi prodotti della Boutique!

Espanol :

la Boutique du Parc ofrece sesiones de degustación con los productores para descubrir los nuevos productos de la Boutique

L’événement Rencontre avec les Aromatiques du Berry Rosnay a été mis à jour le 2025-09-24 par Destination Brenne