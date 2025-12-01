Rencontre avec les Aromatiques du Berry Rosnay

Rencontre avec les Aromatiques du Berry Rosnay mardi 23 décembre 2025.

Rencontre avec les Aromatiques du Berry

Le Bouchet Rosnay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-12-23 11:00:00

fin : 2025-12-23 17:00:00

Date(s) :

2025-12-23

la Boutique du Parc vous propose des rdv dégustations avec les producteurs pour découvrir les nouveautés de la Boutique!

les 2 François, agriculteurs- fondateurs seront présents pour une présentation de leurs produits fait à partir de la lavande cultivée dans l’Indre (DIORS) et proposer des idées cadeaux Made in Berry . .

Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 boutique.maisonduparc@destination-brenne.fr

English :

the Boutique du Parc offers tasting sessions with producers to discover the Boutique’s new products!

German :

die Boutique des Parks bietet Ihnen Verkostungstermine mit den Produzenten an, um die Neuheiten der Boutique zu entdecken!

Italiano :

la Boutique du Parc propone degustazioni con i produttori per scoprire i nuovi prodotti della Boutique!

Espanol :

la Boutique du Parc ofrece sesiones de degustación con los productores para descubrir los nuevos productos de la Boutique

L’événement Rencontre avec les Aromatiques du Berry Rosnay a été mis à jour le 2025-09-24 par Destination Brenne