Rencontre avec les Aromatiques du Berry Rosnay
Rencontre avec les Aromatiques du Berry Rosnay mardi 23 décembre 2025.
Le Bouchet Rosnay Indre
Début : Mardi 2025-12-23 11:00:00
fin : 2025-12-23 17:00:00
2025-12-23
la Boutique du Parc vous propose des rdv dégustations avec les producteurs pour découvrir les nouveautés de la Boutique!
les 2 François, agriculteurs- fondateurs seront présents pour une présentation de leurs produits fait à partir de la lavande cultivée dans l’Indre (DIORS) et proposer des idées cadeaux Made in Berry . .
Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 boutique.maisonduparc@destination-brenne.fr
English :
the Boutique du Parc offers tasting sessions with producers to discover the Boutique’s new products!
German :
die Boutique des Parks bietet Ihnen Verkostungstermine mit den Produzenten an, um die Neuheiten der Boutique zu entdecken!
Italiano :
la Boutique du Parc propone degustazioni con i produttori per scoprire i nuovi prodotti della Boutique!
Espanol :
la Boutique du Parc ofrece sesiones de degustación con los productores para descubrir los nuevos productos de la Boutique
