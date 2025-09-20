Rencontre avec les artisans d’art du Potager du Dauphin Le Potager du Dauphin Meudon

Rencontre avec les artisans d’art du Potager du Dauphin 20 et 21 septembre Le Potager du Dauphin Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Depuis 2008, les artisans d’art de l’Hotel d’Activité des Métiers d’Art de Meudon sont heureux de vous acceuillir pour ce rendez vous important pour le secteur des métiers d’art.

Cette année vous pourrez rencontrer les artisans dans leurs ateliers, découvrir les process de mise en oeuvre et leurs projets ainsi que des démonstrations (Gravure et fresque).

– visites libres de l’Hôtel des métiers d’art et rencontre des artisans d’art aux savoir-faire rares, au service du patrimoine et des objets d’art

– visites libres ou commentées de la chapelle Saint-Georges restaurée : visites commentées par l’Atelier d’icônes de Meudon de la chapelle Saint-Georges samedi à 17h30 et dimanche à 15h30 et 16h30 sans réservation

– atelier-découverte de la gravure et de l’impression pour les enfants en continu

– démonstration de la technique de la peinture a fresco (fresque) samedi et dimanche de 14h à 16h,

Le Potager du Dauphin 15 rue Porto-riche 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France https://www.artisansdartmeudon.fr https://www.artisansdartmeudon.fr/ Parc du Potager du Dauphin à Meudon et son voisinage.

Le parc du potager du Dauphin abrite l’hôtel des métiers d’art de Meudon. Une douzaine d’artisans d’art y exercent un savoir-faire d’excellence. Ils ouvrent leurs portes au public exceptionnellement lors des JEP.

