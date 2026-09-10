Rencontre avec les artisans des restaurations, Château de Montrésor, Montrésor

Informations pratiques

Rencontre avec les artisans des restaurations Samedi 19 septembre, 15h00 Château de Montrésor Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

L’entreprise Billon, qui travaille sur les restaurations du Château de Montrésor présentera ces différents chantiers.

Château de Montrésor 40 Grande Rue, 37460 Montrésor, France Montrésor 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247192750 https://chateaudemontresor.com Montrésor est une des places fortes dont la fondation est attribuée à Foulques Nerra, qui y aurait fait construire par son capitaine, Roger dit le petit diable, une forteresse sur le promontoire rocheux dominant le val de l’Indrois pour interdire l’accès des plateaux. Démoli à partir de 1203, le château est reconstruit en 1393 pour Jean IV de Bueil par l’entrepreneur Jean Binet. Ymbert de Bastarnay, conseiller de Louis XI, l’acquiert en 1493. Il fait construire la collégiale et transforme la forteresse en y faisant construire une nouvelle demeure. Le bâtiment se composait alors d’un vaste corps de logis qui s’étendait le long du coteau. Il n’en reste que la partie centrale, les deux parties latérales ayant été démolies dans la première partie du siècle dernier. Le château est enfin acquis en 1849 par le comte Xavier Branicki, d’origine polonaise ; ses descendants y demeurent encore aujourd’hui. X. Branicki s’est employé à restaurer le mur d’enceinte, a remodelé l’intérieur des communs et a modifié l’enveloppe du château, lui conférant un aspect néo-gothique. Il l’a meublé de collections et souvenirs de l’histoire polonaise. Ses successeurs ont conservé à l’édifice son décor du XIXe siècle dans le goût Troubadour, dans un parc paysager. Accès par l’autoroute A85 : En venant de Tours 45 min (sortie n°11 – Bléré), en venant de Vierzon (sortie Noyers-sur-Cher – Saint-Aignan-sur-Cher). Un parking situé au pied de la forteresse est mis gratuitement à la disposition des visiteurs.

L’entreprise Billon, qui travaille sur les restaurations du Château de Montrésor présentera ces différents chantiers.