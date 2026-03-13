Rencontre avec les artisans et producteurs de la boutique Saint-Léonard-des-Bois
Rencontre avec les artisans et producteurs de la boutique Saint-Léonard-des-Bois dimanche 19 avril 2026.
Rencontre avec les artisans et producteurs de la boutique
Lieu-dit Domaine du Gasseau Saint-Léonard-des-Bois Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 14:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Allez à la rencontre des artisans et producteurs de la boutique du Domaine du Gasseau !
Un bel après-midi pour se faire plaisir, découvrir les beaux et bons produits de notre région qui seront en vente pendant toute la saison dans la boutique.
Entrée libre. .
Lieu-dit Domaine du Gasseau Saint-Léonard-des-Bois 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 34 34 44 legasseau@cchautesarthealpesmancelles.fr
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English :
Meet the artisans and producers in the Domaine du Gasseau boutique!
L’événement Rencontre avec les artisans et producteurs de la boutique Saint-Léonard-des-Bois a été mis à jour le 2026-03-13 par OT des Alpes Mancelles