Rencontre avec les artistes Catherine Bouchard et Thierry Nadot – Place de l’Hôtel de Ville Bressuire 2 juillet 2025 16:30

Deux-Sèvres

Rencontre avec les artistes Catherine Bouchard et Thierry Nadot Place de l’Hôtel de Ville Musée Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-02 16:30:00

fin : 2025-07-02

Date(s) :

2025-07-02

Rencontre tout public avec les artistes Catherine Bouchard et Thierry Nadot

Plongez au cœur de la création contemporaine et venez découvrir le vitrail en dalle de verre lors d’une rencontre privilégiée avec Catherine Bouchard et Thierry Nadot.

Sur réservation. .

Place de l’Hôtel de Ville Musée

Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 74 32 24 musees@agglo2b.fr

English : Rencontre avec les artistes Catherine Bouchard et Thierry Nadot

German : Rencontre avec les artistes Catherine Bouchard et Thierry Nadot

Italiano :

Espanol : Rencontre avec les artistes Catherine Bouchard et Thierry Nadot

L’événement Rencontre avec les artistes Catherine Bouchard et Thierry Nadot Bressuire a été mis à jour le 2025-06-11 par OT Bocage Bressuirais