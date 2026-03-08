Rencontre avec les artistes de l’association Arts de la Haute Lande

4 place jean moulin Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Durant cette exposition de peintures aux couleurs très variées, venez échanger avec les artistes de l’association Arts de la Haute Lande lors d’une rencontre le mercredi 18 mars de 15h -17h

Durant cette exposition de peintures aux couleurs très variées, venez échanger avec les artistes de l’association Arts de la Haute Lande lors d’une rencontre le mercredi 18 mars de 15h -17h .

4 place jean moulin Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 79 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre avec les artistes de l’association Arts de la Haute Lande

During this exhibition of colorful paintings, come and meet the artists of the Arts de la Haute Lande association on Wednesday March 18, 3pm 5pm

L’événement Rencontre avec les artistes de l’association Arts de la Haute Lande Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Morcenx