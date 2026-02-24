Rencontre avec les artistes en résidence à la Maisons Daura Saint-Cirq-Lapopie

Rencontre avec les artistes en résidence à la Maisons Daura

Confirmant son intérêt pour les scènes artistiques internationales autant que pour la scène régionale d’Occitanie, la Maison des arts Georges et Claude Pompidou s’associe à plusieurs partenaires en 2026 afin d’organiser le programme de résidence La Multinationale qui réunit quatre artistes originaires de différents pays Ferrerin (Brésil), Gabriele Provenzano (Italie), Julie Saclier et Roxane Vermis (Occitanie, France). La Multinationale sera l’occasion de temps de recherche individuels et partagés, d’échanges féconds entre quatre artistes aux réalités nationales bien éloignées, accompagné·es par l’équipe de la Maison des arts.

English :

Confirming its interest in international art scenes as much as in the regional scene of Occitanie, the Maison des arts Georges et Claude Pompidou is joining forces with several partners in 2026 to organize the La Multinationale residency program, which brings together four artists from different countries: Ferrerin (Brazil), Gabriele Provenzano (Italy), Julie Saclier and Roxane Vermis (Occitanie, France)

