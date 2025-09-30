Rencontre avec les artistes en résidence aux Ateliers des Arques Presbytère Les Arques

Rencontre avec les artistes en résidence aux Ateliers des Arques

Les Ateliers des Arques Les Arques Lot

Début : 2025-09-30 18:00:00

2025-09-30

Deux artistes sélectionné·es par un jury professionnel composé de personnalités qualifiées du champ de l’art contemporain en Occitanie, vont bénéficier d’une résidence de recherche autour de la pratique du dessin, de quatre semaines en continu, du 4 au 30 septembre 2025, aux Ateliers des Arques. Cette résidence s’entend sans obligation de production, ni d’exposition.

Une rencontre avec les artistes est organisée avec l’appui de la médiatrice des Ateliers des Arques. Les artistes partagent leur démarche, leurs réflexions et interrogations.

En 2025, les candidatures sélectionnées sont celles d’Océane Moussé, et de Geoffrey Badel. .

Presbytère Les Ateliers des Arques Les Arques 46250 Lot Occitanie +33 5 65 22 81 70 ateliersdesarques@gmail.com

English :

Two artists selected by a professional jury made up of qualified personalities from the field of contemporary art in Occitanie, will benefit from a four-week continuous research residency in the practice of drawing, from September 4 to 30, 2025, at Ateliers des Arques

German :

Zwei Künstler, die von einer Fachjury aus qualifizierten Persönlichkeiten aus dem Bereich der zeitgenössischen Kunst in Okzitanien ausgewählt wurden, erhalten vom 4. bis 30. September 2025 einen vierwöchigen, durchgehenden Forschungsaufenthalt in den Ateliers des Arques

Italiano :

Due artisti selezionati da una giuria professionale composta da personalità di spicco nel campo dell’arte contemporanea in Occitania beneficeranno di una residenza di ricerca continuativa di quattro settimane in disegno, dal 4 al 30 settembre 2025, presso gli Ateliers des Arques

Espanol :

Dos artistas seleccionados por un jurado profesional compuesto por personalidades del arte contemporáneo de Occitanie se beneficiarán de una residencia de investigación continua en dibujo de cuatro semanas, del 4 al 30 de septiembre de 2025, en los Ateliers des Arques

L’événement Rencontre avec les artistes en résidence aux Ateliers des Arques Les Arques a été mis à jour le 2025-09-02 par OT Cazals-Salviac