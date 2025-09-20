Rencontre avec les artistes et artisans d’art Saint-Cirq-Lapopie
Rencontre avec les artistes et artisans d’art Saint-Cirq-Lapopie samedi 20 septembre 2025.
Rencontre avec les artistes et artisans d’art
Saint-Cirq-Lapopie Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
Partez à la rencontre des artistes et des artisans du village
Partez à la rencontre des artistes et des artisans du village. Évènement organisé dans le cadre des JEP par l’association des Amis de Saint-Cirq. .
Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie +33 5 65 31 24 14 amis-de-saint-cirq@mailo.com
English :
Meet the village’s artists and craftspeople
German :
Begegnen Sie den Künstlern und Handwerkern des Dorfes
Italiano :
Incontrare gli artisti e gli artigiani del villaggio
Espanol :
Conozca a los artistas y artesanos del pueblo
L’événement Rencontre avec les artistes et artisans d’art Saint-Cirq-Lapopie a été mis à jour le 2025-09-13 par OT Cahors Vallée du Lot