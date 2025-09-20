Rencontre avec les artistes et artisans d’art Saint-Cirq-Lapopie

Rencontre avec les artistes et artisans d’art

Saint-Cirq-Lapopie Lot

Partez à la rencontre des artistes et des artisans du village

Partez à la rencontre des artistes et des artisans du village. Évènement organisé dans le cadre des JEP par l’association des Amis de Saint-Cirq. .

Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie +33 5 65 31 24 14 amis-de-saint-cirq@mailo.com

English :

Meet the village’s artists and craftspeople

German :

Begegnen Sie den Künstlern und Handwerkern des Dorfes

Italiano :

Incontrare gli artisti e gli artigiani del villaggio

Espanol :

Conozca a los artistas y artesanos del pueblo

