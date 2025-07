RENCONTRE AVEC LES ARTISTES EXPOSITION GARE DE RICHELIEU Richelieu

RENCONTRE AVEC LES ARTISTES EXPOSITION GARE DE RICHELIEU Richelieu vendredi 19 septembre 2025.

RENCONTRE AVEC LES ARTISTES EXPOSITION GARE DE RICHELIEU

13 Avenue de la Gare Richelieu Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19 17:00:00

fin : 2025-09-19 19:00:00

Date(s) :

2025-09-19

Rencontre avec Julien des Monstiers, artiste plasticien, à l’occasion de de l’exposition « La Gare fait son cinéma », pour laquelle il a conçu le visuel de l’affiche.

Rencontre avec Julien des Monstiers, artiste plasticien, à l’occasion de de l’exposition « La Gare fait son cinéma », pour laquelle il a conçu le visuel de l’affiche. .

13 Avenue de la Gare Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 25 11 66 secretariat-culture@cc-tvv.fr

English :

Meet visual artist Julien des Monstiers for the « La Gare fait son cinéma » exhibition, for which he designed the poster.

German :

Treffen mit Julien des Monstiers, einem bildenden Künstler, anlässlich der Ausstellung « La Gare fait son cinéma », für die er das Plakat gestaltet hat.

Italiano :

Incontrate l’artista visivo Julien des Monstiers in occasione della mostra « La Gare fait son cinéma », per la quale ha disegnato il poster.

Espanol :

Conozca al artista visual Julien des Monstiers con motivo de la exposición « La Gare fait son cinéma », para la que ha diseñado el cartel.

L’événement RENCONTRE AVEC LES ARTISTES EXPOSITION GARE DE RICHELIEU Richelieu a été mis à jour le 2025-07-27 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme