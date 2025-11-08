Rencontre avec les artistes François Feydy Nicolas Bical Louis Genty et vente Musée-Galerie Carnot Villeneuve-sur-Yonne

Rencontre avec les artistes François Feydy Nicolas Bical Louis Genty et vente

Musée-Galerie Carnot 4 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 14:00:00

fin : 2025-11-08 18:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Vente & dédicaces

Estampes,

Impressions numériques,

T-shirts, sweat-shirts,

épreuves d’artiste de timbres,

Livres d’arts & éditions .

Musée-Galerie Carnot 4 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

English : Rencontre avec les artistes François Feydy Nicolas Bical Louis Genty et vente

German : Rencontre avec les artistes François Feydy Nicolas Bical Louis Genty et vente

Italiano :

Espanol :

L’événement Rencontre avec les artistes François Feydy Nicolas Bical Louis Genty et vente Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2025-10-24 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)