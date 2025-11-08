Rencontre avec les artistes François Feydy Nicolas Bical Louis Genty et vente Musée-Galerie Carnot Villeneuve-sur-Yonne
Musée-Galerie Carnot 4 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne Yonne
Gratuit
Début : 2025-11-08 14:00:00
fin : 2025-11-08 18:00:00
2025-11-08
Vente & dédicaces
Estampes,
Impressions numériques,
T-shirts, sweat-shirts,
épreuves d’artiste de timbres,
Livres d’arts & éditions .
Musée-Galerie Carnot 4 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
