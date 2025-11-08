Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rencontre avec les artistes François Feydy Nicolas Bical Louis Genty et vente Musée-Galerie Carnot Villeneuve-sur-Yonne samedi 8 novembre 2025.

Musée-Galerie Carnot 4 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Gratuit

Début : 2025-11-08 14:00:00
fin : 2025-11-08 18:00:00

2025-11-08

Vente & dédicaces
Estampes,
Impressions numériques,
T-shirts, sweat-shirts,
épreuves d’artiste de timbres,
Livres d’arts & éditions   .

