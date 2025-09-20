Rencontre avec les artistes Pascal Ferry et Martina Hoffmann Musée-Galerie Carnot Villeneuve-sur-Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’enfant du pays Pascal Ferry et sa compagne Martina Hoffmann font escale à Villeneuve-sur-Yonne, après Stuttgart et Paris-Quai Branly, pour les derniers jours de leur exposition à dimension internationale Retour à la Source. Découvrez 40 ans de créations à la lisière des mondes intérieurs et imaginés, entre art visionnaire et art inspiré. Une vente de posters, de digigraphies, de livres et de cartes postales, et une séance de dédicace de posters seront également organisées pour l’occasion.

Musée-Galerie Carnot 4 Rue Carnot, 89500 Villeneuve-sur-Yonne, France Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 0386830248 https://www.villeneuve-yonne.fr/culture-tourisme/expositions-musees Le Musée-Galerie Carnot, inauguré en 2017, consacre un parcours à l’évocation des artistes qui, depuis le XIXème siècle, ont été attirés et séduits par Villeneuve-sur-Yonne, en particulier le groupe des Nabis. La galerie à l’étage, dominant les fossés de la ville, fait la part belle au sculpteur Émile Peynot ainsi qu’aux peintres et dessinateurs qui ont mis en valeur les paysages de l’Yonne : Picabia, Balké, Berthold Mahn, de Gallard… Les grandes salles du 1er étage ainsi que les caveaux accueillent les expositions temporaires.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Laurent Desmarets