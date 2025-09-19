Rencontre avec les artistes Romain Bernini et Cécile Beau PARCC Labenne

Rencontre avec les artistes Romain Bernini et Cécile Beau Vendredi 19 septembre, 15h00 PARCC Landes

Entrée libre et gratuite.

Rencontre avec les artistes des nouvelles expositions du PARCC:

– Romain Bernini autour de l’exposition « Contacts », évoquant les liens entre humains et animaux sauvages, avec des évocations préhistoriques.

– Cécile Beau pour son oeuvre « Xénolithe », commande 1% artistique du PARCC. Un improbable fossile apparaît dans la forêt.

L’entrée au PARCC sera gratuite à l’occasion des journées du patrimoine, samedi et dimanche de 14h à 18h.

Pour en savoir plus : https://www.cc-macs.org/actualite/expositions-parcc-contacts-de-romain-bernini-et-xenolithe-de-cecile-beau/

PARCC Théâtre de verdure, 40530 Labenne Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 70 00 20 Le PARCC est un centre d'art situé dans la forêt du Théâtre de verdure de Labenne. Il présente des expositions d'art contemporain, propose différents temps de médiation et dispose d'ateliers pour les artistes. Le PARCC dépend de la Communauté de communes MACS. Il a ouvert ses portes en juin 2024. Parking public Place Darmanté, 40530 Labenne.

Accès handicapés 13 rue des Jardins du bourg, 40530 Labenne

