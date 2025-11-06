Rencontre avec les auteurs de « Anthologie bilingue de la philosophie en Islam » L’Institut du Monde Arabe Paris France

Avec près de cent textes écrits par trente-trois philosophes majeurs, cette anthologie bilingue offre une vision détaillée des principales problématiques auxquelles les philosophes en terre d’islam ont été confrontés, ainsi que des solutions spéculatives déployées. Elle remédie ainsi à l’absence de reconnaissance des nombreuses richesses de cette tradition philosophique.

Lecteurs et lectrices y découvriront les textes de figures emblématiques comme Kindī, Fārābī, Ibn Sīnā (Avicenne), Ghazālī et Ibn Rushd (Averroès), mais aussi de fondateurs d’écoles, comme Suhrawardī (le maître de l’ishrāq) et Mīr Dāmād (surnommé « le Troisième Maître »), sans oublier leurs disciples et leurs adversaires.

Bilingue, cette anthologie présente en même temps les textes originaux et leur traduction dans une langue fidèle à la subtilité des concepts et dépourvue de néologismes abusifs.

Avec :

Mathieu Terrier , chargé de recherches au Laboratoire d’études sur les monothéismes du CNRS, et directeur adjoint de l’Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman (IISMM).

Modération : Jean-Baptiste Brenet, médiéviste, professeur de philosophie arabe à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Le jeudi 06 novembre 2025

de 19h00 à 20h00

gratuit Public jeunes et adultes.

L'Institut du Monde Arabe 1 rue des Fossés-Saint-Bernard 75005 Paris France

