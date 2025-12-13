Rencontre avec les auteurs du Prix des lecteurs et des lectrices des Bibliothèques de Paris Médiathèque Marguerite Duras Paris

Prix des lecteurs et lectrices des bibliothèques de la Ville de Paris 2026.

Les romans choisis cette année :

Malu à contre-vent, de Clarence Angles Sabin, éd. Le Nouvel Attila

Entre les trois collines qui l’ont vue naître, Malu se bat contre le temps qui passe et emporte tout sur son passage : l’odeur de la terre, les souvenirs des êtres chers, et son insouciance. Flanquée d’un père taiseux et d’une grand-mère qui perd la mémoire, Malu découvre un monde qui va la faire grandir plus vite qu’elle ne l’aurait voulu. Aux différents éléments qui la cernent – les orages et les canicules, la maladie et la solitude – elle oppose des gestes de résistance. Un huis-clos familial où, telle une Antigone moderne, l’héroïne compose avec la fin d’une nature idyllique pour ne pas périr avec elle.

Il pleut sur la parade, de Lucie-Anne Begly, éd. Gallimard

Jonas et Lucie s’aiment. Lui est juif, elle non, mais il promet que c’est sans importance. Pourtant, elle comprend vite que pèsent sur lui des obligations qui les dépassent tous deux et auxquelles elle va devoir s’adapter. Quand leur fils Ariel naît, toute la famille est aux anges. Mais peu après son deuxième anniversaire, il commence à se montrer brutal avec les autres enfants, plongeant peu à peu le couple dans l’isolement. Pourquoi Ariel frappe-t-il ? Que dit cette violence de son histoire et de celle de ses parents ?L’altérité est au cœur de ce roman drôle et tendre, qui porte un regard singulier sur cette furieuse tendance des enfants à ne pas être ce qu’on veut qu’ils soient.

Nourrices, de Séverine Cressan, éd. Dalva

Dans ce village, c’est du corps des femmes qu’on tire l’argent qui fait vivre les familles. Car ici, on vend une denrée précieuse : le lait maternel. Sylvaine, son garçon à peine sevré, accueille chez elle une «petite de la ville». Mais une nuit, en pleine forêt, elle découvre un bébé abandonné et, à ses côtés, un carnet qui raconte son histoire. Elle recueille ce nourrisson avec lequel elle tisse immédiatement un lien fusionnel. Dans ce roman sensuel et bouleversant, l’autrice révèle les rouages troublants d’une industrie méconnue.

Quatre jours sans ma mère de Ramsès Kefi, éd. Philippe Rey

Un soir, Amani, soixante-sept ans, femme de ménage à la retraite dans une cité HLM paisible en bordure de forêt, s’en va. Pas de dispute, pas se cris, pas de valise non plus. Juste une casserole de pâtes piquantes laissée sur la cuisinière et un mot griffonné à la hâte : « Je dois partir, vraiment. Mais je reviendrai. ». Père et fils tentent de comprendre ce qui a poussé le pilier de leur famille à disparaître. Alors que Hédi réagit vivement, réaménage l’appartement, enlève son alliance, Salmane met tout en œuvre pour retrouver sa mère. Une ode aux mères qui portent le poids de leur famille, sans bruit et sans reconnaissance, aux hommes fragiles, impétueux mais débordant de tendresse, à ceux qui ont le courage d’aller chercher dans le passé les remèdes aux maux du présent.

Des enfants uniques, de Gabrielle de Tournemire, éd. Flammarion

Hector et Luz sont amoureux depuis l’adolescence. Aux yeux du monde, pourtant, ils sont incompatibles : du panel des amours possibles est exclu le leur. Redouté par leurs familles respectives, empêché par la société, il n’a nulle place où s’installer. Hector et Luz sont handicapés et, visiblement, leurs cœurs ont des raisons que les autres font mine d’ignorer. Roméo et Juliette fragiles et entravés, ils vont chercher à abattre petit à petit les obstacles, dont celui, si tenace, de l’infantilisant regard de l’autre.

La rencontre sera modérée par la journaliste littéraire Catherine Pont-Humbert. La réservation est obligatoire auprès de Bibliocité ou au 01.44.78.80.50

Le Prix des lecteurs Le prix des lecteurs est décerné chaque année par les usagers des bibliothèques de la Ville de Paris à un premier roman adulte par une autrice ou un auteur francophone. Ce prix sera attribué dans le cadre du Festival du livre de Paris, en avril 2026.

Les bibliothécaires de la Ville de Paris sélectionnent cinq premiers romans d’auteurs et autrices francophones parmi les ouvrages parus lors de la rentrée littéraire de septembre.

Les lecteurs et lectrices inscrits dans les bibliothèques parisiennes peuvent voter en ligne (sur le site des bibliothèques de la Ville de Paris) ou dans les bibliothèques et librairies qui participent à l’opération.

Le vote des lecteurs et le vote en ligne dans les bibliothèques comptent pour 50% lors des délibérations du 1er tour.

Votez en ligne pour votre premier roman préféré sur www.bibliotheques.paris.fr

Venez rencontrer les cinq auteurs finalistes du Prix des lecteurs et des lectrices des bibliothèques de la Ville de Paris.

Le vendredi 16 janvier 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

ou au 01.44.78.80.50

Public adultes.

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras