Rencontre avec les chauves-souris de Meyrals Meyrals
mercredi 19 août 2026 · Meyrals
Informations pratiques
Meyrals
Rencontre avec les chauves-souris de Meyrals
Salle des fêtes Meyrals Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 18:15:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Rencontre avec les chauves-souris animée par Bernard Devaux ancien conservateur des réserves naturelles de l’ONF.
Rendez-vous à la salle des fêtes de Meyrals à 18h15 Inscription obligatoire ( maximum 20 personnes ) auprés de Mr Philippe Thomas 07 82 12 03 04 .
Rencontre avec les chauves-souris animée par Bernard Devaux ancien conservateur des réserves naturelles de l’ONF.
Rendez-vous à la salle des fêtes de Meyrals à 18h15 Inscription obligatoire ( maximum 20 personnes ) auprés de Mr Philippe Thomas 07 82 12 03 04 . .
Salle des fêtes Meyrals 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 12 03 04
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English : Rencontre avec les chauves-souris de Meyrals
A Bat Workshop led by Bernard Devaux, former curator of the ONF’s nature reserves.
Meet at the Meyrals community hall at 6:15 p.m. Registration is required (maximum 20 people) with Mr. Philippe Thomas at 07 82 12 03 04.
L’événement Rencontre avec les chauves-souris de Meyrals Meyrals a été mis à jour le 2026-08-11 par Périgord Noir Vallée Dordogne