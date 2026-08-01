Informations pratiques

Meyrals

Rencontre avec les chauves-souris de Meyrals

Salle des fêtes Meyrals Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 18:15:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Rencontre avec les chauves-souris animée par Bernard Devaux ancien conservateur des réserves naturelles de l’ONF.

Rendez-vous à la salle des fêtes de Meyrals à 18h15 Inscription obligatoire ( maximum 20 personnes ) auprés de Mr Philippe Thomas 07 82 12 03 04 .

Rencontre avec les chauves-souris animée par Bernard Devaux ancien conservateur des réserves naturelles de l’ONF.

Rendez-vous à la salle des fêtes de Meyrals à 18h15 Inscription obligatoire ( maximum 20 personnes ) auprés de Mr Philippe Thomas 07 82 12 03 04 . .

Salle des fêtes Meyrals 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 12 03 04

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English : Rencontre avec les chauves-souris de Meyrals

A Bat Workshop led by Bernard Devaux, former curator of the ONF’s nature reserves.

Meet at the Meyrals community hall at 6:15 p.m. Registration is required (maximum 20 people) with Mr. Philippe Thomas at 07 82 12 03 04.

L’événement Rencontre avec les chauves-souris de Meyrals Meyrals a été mis à jour le 2026-08-11 par Périgord Noir Vallée Dordogne