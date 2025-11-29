Rencontre avec les écrivains aixois Musée-bibliothèque Paul Arbaud Aix-en-Provence

Rencontre avec les écrivains aixois

Samedi 29 novembre 2025. Musée-bibliothèque Paul Arbaud 2A rue du 4 Septembre Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Les Amis de l’Académie d’Aix et du Musée-bibliothèque Paul Arbaud souhaitent permettre aux aixois de rencontrer les écrivains aixois, d’échanger avec eux et, s’ils le souhaitent, de se faire dédicacer leurs derniers ouvrages.

Les aixois rencontrent les écrivains aixois.

Une quinzaine d’écrivains aixois, dont les derniers lauréats des prix des Amis de l’Académie, seront présents, sans compter plusieurs académiciens d’Aix ayant eux-mêmes publié un livre dans l’année.



Seront présents

Jean d’Aillon

Jean-Pierre Cassely

Jean-Paul Delfino

Sophie Doudet

Jean-Eric Ely

Pierre Fiastre

Michel Fraisset

René Frégni

Rémi de Gaulle

Thierry Maugenest & William Adam

Camille Moirenc

Christian Pastore

Aurélie Dye-Pellisson

Audrey Sabardeil

Stéphan Sanchez

… et les académiciens auteurs .

English :

Les Amis de l?Académie d?Aix et du Musée-bibliothèque Paul Arbaud would like to give the people of Aix the opportunity to meet Aix?s writers, exchange ideas with them and, if they wish, have their latest works signed.

German :

Die Freunde der Académie d’Aix und des Musée-bibliothèque Paul Arbaud möchten den Aachenern die Möglichkeit geben, Aachener Schriftsteller zu treffen, sich mit ihnen auszutauschen und, falls gewünscht, ihre neuesten Werke signieren zu lassen.

Italiano :

Gli Amici dell’Académie d’Aix e del Museo-Biblioteca Paul Arbaud desiderano offrire ai cittadini di Aix la possibilità di incontrare gli scrittori di Aix, di parlare con loro e, se lo desiderano, di farsi firmare i loro ultimi libri.

Espanol :

Los Amigos de la Academia de Aix y del Museo-Biblioteca Paul Arbaud desean ofrecer a los habitantes de Aix la posibilidad de conocer a escritores de Aix, conversar con ellos y, si lo desean, que les firmen sus últimos libros.

