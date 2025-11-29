Rencontre avec les écrivains aixois Musée-bibliothèque Paul Arbaud Aix-en-Provence
Rencontre avec les écrivains aixois Musée-bibliothèque Paul Arbaud Aix-en-Provence samedi 29 novembre 2025.
Rencontre avec les écrivains aixois
Samedi 29 novembre 2025. Musée-bibliothèque Paul Arbaud 2A rue du 4 Septembre Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Les Amis de l’Académie d’Aix et du Musée-bibliothèque Paul Arbaud souhaitent permettre aux aixois de rencontrer les écrivains aixois, d’échanger avec eux et, s’ils le souhaitent, de se faire dédicacer leurs derniers ouvrages.
Les aixois rencontrent les écrivains aixois.
Une quinzaine d’écrivains aixois, dont les derniers lauréats des prix des Amis de l’Académie, seront présents, sans compter plusieurs académiciens d’Aix ayant eux-mêmes publié un livre dans l’année.
Seront présents
Jean d’Aillon
Jean-Pierre Cassely
Jean-Paul Delfino
Sophie Doudet
Jean-Eric Ely
Pierre Fiastre
Michel Fraisset
René Frégni
Rémi de Gaulle
Thierry Maugenest & William Adam
Camille Moirenc
Christian Pastore
Aurélie Dye-Pellisson
Audrey Sabardeil
Stéphan Sanchez
… et les académiciens auteurs .
Musée-bibliothèque Paul Arbaud 2A rue du 4 Septembre Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 38 38 95 amisacademieaix@gmail.com
English :
Les Amis de l?Académie d?Aix et du Musée-bibliothèque Paul Arbaud would like to give the people of Aix the opportunity to meet Aix?s writers, exchange ideas with them and, if they wish, have their latest works signed.
German :
Die Freunde der Académie d’Aix und des Musée-bibliothèque Paul Arbaud möchten den Aachenern die Möglichkeit geben, Aachener Schriftsteller zu treffen, sich mit ihnen auszutauschen und, falls gewünscht, ihre neuesten Werke signieren zu lassen.
Italiano :
Gli Amici dell’Académie d’Aix e del Museo-Biblioteca Paul Arbaud desiderano offrire ai cittadini di Aix la possibilità di incontrare gli scrittori di Aix, di parlare con loro e, se lo desiderano, di farsi firmare i loro ultimi libri.
Espanol :
Los Amigos de la Academia de Aix y del Museo-Biblioteca Paul Arbaud desean ofrecer a los habitantes de Aix la posibilidad de conocer a escritores de Aix, conversar con ellos y, si lo desean, que les firmen sus últimos libros.
L’événement Rencontre avec les écrivains aixois Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme d’Aix en Provence