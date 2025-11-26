Rencontre avec les éditions Nouveau Palais Frac Bretagne Rennes Mercredi 26 novembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

Yves Drillet, fondateur des éditions Nouveau Palais, viendra présenter ses éditions qui mettent à l’honneur la photographie documentaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-26T15:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-26T16:30:00.000+01:00

1

https://www.fracbretagne.fr/fr/fac_evenement/rencontre-editions-nouveau-palais/

Frac Bretagne 19 Avenue André Mussat, Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine