Rencontre avec les éditions Nouveau Palais Frac Bretagne Rennes Mercredi 26 novembre, 15h00 Ille-et-Vilaine
Yves Drillet, fondateur des éditions Nouveau Palais, viendra présenter ses éditions qui mettent à l’honneur la photographie documentaire.
Frac Bretagne 19 Avenue André Mussat, Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine