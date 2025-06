Rencontre avec les éditions Oui’Dire – Librairie L’étincelle Valence 25 juin 2025 07:00

Drôme

Rencontre avec les éditions Oui’Dire Librairie L’étincelle 31 Rue Madier de Montjau Valence Drôme

Début : Mercredi 2025-06-25

fin : 2025-06-25

2025-06-25

Pour tout savoir de la réalisation d’un conte musical en livre audio, « Les amours sous-marines », en présence des artistes et de l’éditeur.

Librairie L’étincelle 31 Rue Madier de Montjau

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 73 13 75 97 librairie.letincelle@free.fr

English :

Find out all about the production of the audiobook musical tale « Les amours sous-marines », in the presence of the artists and publisher.

German :

Erfahren Sie alles über die Umsetzung eines musikalischen Märchens als Hörbuch, « Les amours sous-marines », in Anwesenheit der Künstler und des Herausgebers.

Italiano :

Scoprite tutto sulla trasformazione di un racconto musicale in audiolibro, « Les amours sous-marines », alla presenza degli artisti e dell’editore.

Espanol :

Descubra todo sobre la transformación de un cuento musical en audiolibro, « Les amours sous-marines », en presencia de los artistas y del editor.

