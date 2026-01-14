Rencontre avec les éditions Timelapse Médiathèque – Le Grand Logis Bruz Vendredi 6 mars, 18h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit, réservation conseillée

Co-fondatrice des éditions Timelapse, Hélène Boulard nous présentera sa maison d’édition, alternative et engagée.

Lors de cette soirée, nous échangerons autour de cette expérience éditoriale unique où il est question du développement de nouveaux imaginaires mais aussi de travail collectif, de conditions de travail ou encore d’écriture égalitaire.

Dans le cadre du Mois du livre en Bretagne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-06T18:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-06T20:00:00.000+01:00

1

0299053060 https://www.mediatheque-bruz.fr/agenda/animations-a-venir/rencontre-avec-les-editions-timelapse

Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

