Rencontre avec Les Faïences de Milloux Rosnay

Rencontre avec Les Faïences de Milloux

Le Bouchet Rosnay Indre

Début : Jeudi 2025-10-30 11:00:00

fin : 2025-10-30 17:00:00

2025-10-30

la Boutique du Parc vous propose des rdv dégustations avec les producteurs pour découvrir les nouveautés de la Boutique!

Fabrice Bequet vous propose une démonstration de céramique sur la technique des terres mélèes de Chaillac. .

Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 boutique.maisonduparc@destination-brenne.fr

English :

the Boutique du Parc offers tasting sessions with producers to discover the Boutique’s new products!

German :

die Boutique des Parks bietet Ihnen Verkostungstermine mit den Produzenten an, um die Neuheiten der Boutique zu entdecken!

Italiano :

la Boutique du Parc propone degustazioni con i produttori per scoprire i nuovi prodotti della Boutique!

Espanol :

la Boutique du Parc ofrece sesiones de degustación con los productores para descubrir los nuevos productos de la Boutique

