Rencontre avec Les Gribouilleurs en Balade Espace Boris Vian Montluçon
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Début : 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Dans le cadre de l’opération Les Gribouilleurs en Balade , retour sur les travaux des élèves et temps d’échanges avec les illustrateurs.
Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45
English :
As part of the Les Gribouilleurs en Balade operation, look back at the students’ work and chat with the illustrators.
