Rencontre avec les journalistes de la revue La Déferlante

Librairie La Place Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 18:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Rencontre La Librairie La Place accueille La Déferlante, la revue des révolutions féministes. Représentée pour l’occasion par Marion Pillas, rédactrice en chef, et Sylvie Fagnart, journaliste. Cette revue est devenue en quelques années celle de référence dans son domaine. Vendredi 20 janvier 18h

Rencontre La Librairie La Place accueille La Déferlante, la revue des révolutions féministes. Représentée pour l’occasion par Marion Pillas, rédactrice en chef, et Sylvie Fagnart, journaliste.

Le dernier numéro sera mis à l’honneur et de son dossier spécial sur le soin. Nous parlerons aussi de la belle aventure collective qu’est la fabrication de ce média, à la fois maison d’édition et titre de presse. La déferlante est devenue en quelques années la revue de référence dans son domaine.

Vendredi 20 janvier 18h .

Librairie La Place Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire librairielaplacenogent@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Rencontre La Place Bookshop welcomes La Déferlante, the magazine of feminist revolutions. Represented for the occasion by Marion Pillas, editor-in-chief, and Sylvie Fagnart, journalist. In just a few years, this magazine has become a benchmark in its field. Friday January 20 6pm

L’événement Rencontre avec les journalistes de la revue La Déferlante Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-01-26 par OTs DU PERCHE