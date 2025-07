Rencontre avec les lamas au Saint Mont Saint-Amé

Rencontre avec les lamas au Saint Mont Saint-Amé samedi 2 août 2025.

Rencontre avec les lamas au Saint Mont

Maison forestière du site du Saint Mont Saint-Amé Vosges

Partez à la rencontre des lamas et de leur histoire au Saint-Mont à travers des exposés et moments de découverte !

Un exposé pour les petits et les grands ! Présenté par Sébastien SCARAVELLA accompagné de GANDALF le lama !Tout public

Maison forestière du site du Saint Mont Saint-Amé 88120 Vosges Grand Est association.saintmont88120@gmail.com

English :

Find out more about llamas and their history at Saint-Mont through presentations and discovery activities!

A talk for young and old! Presented by Sébastien SCARAVELLA, accompanied by GANDALF the llama!

German :

Lernen Sie die Lamas und ihre Geschichte in Saint-Mont durch Vorträge und Entdeckungsmomente kennen!

Ein Vortrag für Groß und Klein! Präsentiert von Sébastien SCARAVELLA in Begleitung von GANDALF, dem Lama!

Italiano :

Scoprite i lama e la loro storia al Saint-Mont con conferenze e attività di scoperta!

Una conferenza per grandi e piccini! Presentato da Sébastien SCARAVELLA accompagnato dal lama GANDALF!

Espanol :

Descubra más sobre las llamas y su historia en Saint-Mont con charlas y actividades de descubrimiento

Charla para grandes y pequeños Presentada por Sébastien SCARAVELLA acompañado de la llama GANDALF

