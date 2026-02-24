Rencontre avec les Landes d’autrefois Boutique Comme autrefois dans les Landes Dax

Rencontre avec les Landes d’autrefois

Boutique Comme autrefois dans les Landes 42 Rue Saint-Vincent Dax Landes

2026-03-05

fin : 2026-03-05

2026-03-05

Jean Tucoo-Chala présentera son travail autour de ses livres Images des Landes de Gascogne, 1932-1933 et Le Monge autrefois .

Il y sera donc question de Félix Arnaudin.

Jean Tucoo-Chala a participé à la création et au développement du Parc naturel régional des Landes de Gascogne et de l’écomusée de la Grande Lande (aujourd’hui écomusée de Marquèze) de 1969 à 2008.

Plusieurs photos marquantes du livre seront exposées et commentées.

Rencontre suivie d’un temps d’échanges et de dédicaces pour ceux qui souhaitent repartir avec un livre, puis du verre de l’amitié.

Organisé par Comme autrefois dans les Landes et les Éditions Passiflore. .

Boutique Comme autrefois dans les Landes 42 Rue Saint-Vincent Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine

