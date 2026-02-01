Rencontre avec les lauréats du Prix SoBD – 9e art 2025 Bibliothèque Forney paris
Cet ouvrage collectif, dirigé par Julien Bouvard, Norbert Danysz et Marie Laureillard, propose une analyse approfondie et transnationale des scènes contemporaines de la bande dessinée en Asie orientale (Japon, Corée, Chine, Taïwan, Hong Kong). Il met en lumière la vitalité des créations actuelles, leurs circulations, leurs influences esthétiques et leurs enjeux critiques.
Cette rencontre sera l’occasion de découvrir les grandes lignes de cet ouvrage de référence, mais aussi d’échanger autour des enjeux éditoriaux, esthétiques et théoriques qui traversent la bande dessinée asiatique contemporaine.
Une soirée animée par :
- Christophe Séné, Bibliothèque Forney
- Renaud Chavanne, directeur du SoBD
- Catherine Ferreyrole, revue Neuvième art – Cité internationale de la bande dessinée
Avec la participation de Marie Laureillard, et possiblement Julien Bouvard.
Déroulé de la rencontre :
- 19h00 – Accueil du public et présentation de la Bibliothèque Forney
- 19h05 – Présentation du Prix SoBD, du SoBD et de la revue Neuvième art
- 19h10 – Présentation des ouvrages nommés pour le Prix SoBD – Neuvième art 2025
- 19h30 – Échanges avec Marie Laureillard autour de l’ouvrage lauréat
- 20h15 – Questions et discussion avec le public
Le salon SoBD et la Bibliothèque Forney vous proposent une soirée exceptionnelle consacrée a l’ouvrage sélectionné en décembre 2025 : La bande dessinée en Asie orientale, un art en mouvement.
Le vendredi 13 février 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit
Inscription gratuite (conseillée) :
Public jeunes et adultes.
Bibliothèque Forney 1 Rue du Figuier 75004 paris
https://sobd2025.com/le-prix-sobd/ +33171108660 organisateurs@sobd.fr https://www.facebook.com/salonSoBD https://www.facebook.com/salonSoBD Bibliothèque Forney Bibliothèque Forney
