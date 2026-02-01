Cet ouvrage collectif, dirigé par Julien Bouvard, Norbert Danysz et Marie Laureillard, propose une analyse approfondie et transnationale des scènes contemporaines de la bande dessinée en Asie orientale (Japon, Corée, Chine, Taïwan, Hong Kong). Il met en lumière la vitalité des créations actuelles, leurs circulations, leurs influences esthétiques et leurs enjeux critiques.

Cette rencontre sera l’occasion de découvrir les grandes lignes de cet ouvrage de référence, mais aussi d’échanger autour des enjeux éditoriaux, esthétiques et théoriques qui traversent la bande dessinée asiatique contemporaine.

Une soirée animée par :

Christophe Séné, Bibliothèque Forney

Renaud Chavanne, directeur du SoBD

Catherine Ferreyrole, revue Neuvième art – Cité internationale de la bande dessinée

Avec la participation de Marie Laureillard, et possiblement Julien Bouvard.

Déroulé de la rencontre :

19h00 – Accueil du public et présentation de la Bibliothèque Forney

19h05 – Présentation du Prix SoBD, du SoBD et de la revue Neuvième art

19h10 – Présentation des ouvrages nommés pour le Prix SoBD – Neuvième art 2025

19h30 – Échanges avec Marie Laureillard autour de l’ouvrage lauréat

20h15 – Questions et discussion avec le public

Le salon SoBD et la Bibliothèque Forney vous proposent une soirée exceptionnelle consacrée a l'ouvrage sélectionné en décembre 2025 : La bande dessinée en Asie orientale, un art en mouvement.

Le vendredi 13 février 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Inscription gratuite (conseillée) :

Public jeunes et adultes.

Bibliothèque Forney 1 Rue du Figuier 75004 paris

