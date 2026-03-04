Rencontre avec les lyonnais d’autrefois !, Lyon – LDLC ARENA – Le Cube, Décines-Charpieu

Rencontre avec les lyonnais d’autrefois ! 11 et 12 mars Lyon – LDLC ARENA – Le Cube Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-11T09:30:00+01:00 – 2026-03-11T09:40:00+01:00

Fin : 2026-03-12T16:30:00+01:00 – 2026-03-12T16:40:00+01:00

Un rideau s’ouvre devant vous, et des personnages du passé apparaissent pour vous raconter leur vie à Lyon autrefois, leur quotidien, leurs joies et leurs peines.

Les visites Cybèle, spécialistes des visites théâtralisées de Lyon vous donnent un petit aperçu des personnages incarnés lors des visites de la ville.

Venez faire la connaissance de l’ancien maire de Lyon Louis Pradel, la célèbre cuisinière Eugénie Brazier, l’incontournable Guignol ou encore une lavandière de la Renaissance.

Ces petites scènes humoristiques et décalées vous font replonger dans l’histoire de Lyon, comme dans un voyage dans le temps.

Lyon – LDLC ARENA – Le Cube 5 Av. Simone Veil, 69150 Décines-Charpieu Décines-Charpieu 69150 Charpieu Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Cybèle