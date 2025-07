Rencontre avec les marmottes RDV devant l’Office de Tourisme avec votre véhicule Bagnères-de-Bigorre

Rencontre avec les marmottes RDV devant l’Office de Tourisme avec votre véhicule Bagnères-de-Bigorre mardi 19 août 2025.

Rencontre avec les marmottes

RDV devant l’Office de Tourisme avec votre véhicule LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-19 10:00:00

fin : 2025-08-19 12:00:00

Date(s) :

2025-08-19

Suivez le guide à la rencontre des marmottes dans leur habitat naturel !

RDV à l’Office de Tourisme avec votre véhicule.

Pensez à prendre vos jumelles.

Gratuit sur inscription à l’Office de Tourisme .

RDV devant l’Office de Tourisme avec votre véhicule LA MONGIE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 50 71

English :

Follow the guide to meet marmots in their natural habitat!

Meet at the Tourist Office with your vehicle.

Don’t forget your binoculars.

German :

Folgen Sie dem Führer, um die Murmeltiere in ihrem natürlichen Lebensraum zu treffen!

RDV am Office de Tourisme mit Ihrem Fahrzeug.

Denken Sie daran, Ihr Fernglas mitzunehmen.

Italiano :

Seguite la guida per incontrare le marmotte nel loro habitat naturale!

Ritrovo presso l’Ufficio del Turismo con il vostro veicolo.

Non dimenticate il binocolo.

Espanol :

Siga al guía para conocer a las marmotas en su hábitat natural

Reúnase en la Oficina de Turismo con su vehículo.

No olvide sus prismáticos.

L’événement Rencontre avec les marmottes Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2025-07-04 par Pôle du Tourmalet |CDT65