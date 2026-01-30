RENCONTRE AVEC LES MONSTRES Fécamp

10 rue des Forts Fécamp Seine-Maritime

Rendez-vous Maison du Patrimoine, 10 rue des Forts.
Tarif unique 5 €.

Viens découvrir les monstres fantastiques de l’Abbatiale.
Tu pourras ensuite, en atelier, imaginer et créer ton propre petit monstre en terre auto-durcissante.

Durée 1h30.   .

10 rue des Forts Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 10 60 96 

