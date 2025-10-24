Rencontre avec les oiseaux de la Côte Sainte-Catherine Rouen

Rencontre avec les oiseaux de la Côte Sainte-Catherine Rouen vendredi 24 octobre 2025.

Rencontre avec les oiseaux de la Côte Sainte-Catherine

route de la corniche Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 19:00:00

fin : 2026-04-24 21:30:00

Date(s) :

2025-10-24 2025-10-31 2026-02-18 2026-02-21 2026-04-17 2026-04-24

La Côte-Sainte-Catherine, facilement accessible depuis le cœur de Rouen, offre une vue imprenable sur Rouen du haut de ses 140 mètres. Elle constitue un lieu privilégié pour observer le réveil printanier de la nature, les oiseaux en hibernage, écouter les rapaces nocturnes et comprendre le paysage de cette partie de la vallée de la Seine.

Pour tous publics

Prêt de jumelle à chaque participant, mise à disposition de guides d’identification, outils pédagogiques et jeux pour les enfants

Un goûter bio à l’issue de la balade agrémentera celle-ci et permettra de discuter des observations réalisées

• La migration des oiseaux vendredis 24 octobre et 31 octobre de 14h à 16h30

Les oiseaux ne s’y trompent pas et utilisent la hauteur de la Côte pour se repérer lors de leur migration ou pour faire une halte de repos. La visite est l’occasion de mieux connaître les oiseaux et d’autres espèces qui y séjournent. L’animateur vous fera découvrir les espèces présentes mais aussi les fabuleux phénomènes qui régissent la migration des espèces animales.

• L’hivernage des oiseaux mercredi 18 février et samedi 21 février de 14h à 16h30

Pour ferez la connaissance des nombreuses espèces (mésanges, rouge-gorge, merle, grives, corvidés, pinson, linotte…) qui peuplent la colline en hiver. La visite est l’occasion de mieux connaître les oiseaux qui y séjournent. L’animateur vous fera découvrir les espèces présentes et les méthodes pour les aider en hiver.

• Les rapaces nocturnes vendredis 17 et 24 avril de 19h à 21h30

Au printemps, la nature s’éveille très tôt en saison. Aussi, dès le mois d’avril, il est possible de découvrir cette énergie déployée pour la saison de reproduction. En fin de journée vous contemplerez cette activité pour terminer après le coucher du soleil en écoutant les rapaces nocturnes.

Organisateur Rouen Tourisme

Durée 2h30 .

route de la corniche Rouen 76240 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 36 59 accueil@rouentourisme.com

English : Rencontre avec les oiseaux de la Côte Sainte-Catherine

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rencontre avec les oiseaux de la Côte Sainte-Catherine Rouen a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de tourisme Rouen tourisme