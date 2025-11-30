Rencontre avec les personnages de Noël Soultz-sous-Forêts

Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin

[NOEL EN OUTRE FORET] Retrouvez au fil des week-ends, les différents personnages de Noël (Père Noël, Saint-Nicolas, Christkindel et Hans Trapp) installés sous le kiosque. Ils se feront un plaisir d’échanger avec les enfants et de partager un moment de complicité !

Dans le cadre de Noël en Outre-Forêt, installé sous le kiosque transformé en bureau des personnages de Noël, retrouvez au fil des week-ends, le Wiehnachtsmann, le Saint-Nicolas, le Christkindel, le Hans Trapp et le Père Noël. Ils accueilleront tour à tour les enfants pour des instants d’échanges et de complicité afin que ces derniers puissent leur remettre en main propre leur fameuse lettre de souhaits. C’est à la nuit tombée, dans ce douce ambiance musicale, qu’ils participeront au traditionnel allumage des bougies de la couronne de l’Avent.

Devant La Saline, les enfant pourront déposer leurs précieuses lettres dans la boite aux lettres dédiée. Entre deux préparatifs, le Père Noël prendra le temps de répondre à chacune des lettres des enfants sur lesquelles une adresse est mentionnée. 0 .

Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 47 25 accueil@la-saline.fr

English :

[CHRISTMAS IN THE FOREST] Meet the different Christmas characters (Santa Claus, Saint-Nicolas, Christkindel and Hans Trapp) installed under the kiosk during the weekends. They will be happy to exchange with the children and share a moment of complicity!

German :

[Weihnachten im Wald] Finden Sie an den Wochenenden die verschiedenen Weihnachtsfiguren (Weihnachtsmann, Nikolaus, Christkindel und Hans Trapp), die unter dem Kiosk aufgestellt sind. Sie freuen sich darauf, mit den Kindern zu plaudern und einen Moment der Verbundenheit zu teilen!

Italiano :

[Incontrare i diversi personaggi natalizi (Babbo Natale, San Nicola, Christkindel e Hans Trapp) installati sotto il chiosco. Saranno felici di parlare con i bambini e di condividere un momento di complicità!

Espanol :

[Navidad en el bosque] Conozca a los diferentes personajes navideños (Papá Noel, San Nicolás, Christkindel y Hans Trapp) instalados bajo el quiosco. Estarán encantados de hablar con los niños y compartir un momento de complicidad

