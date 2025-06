Rencontre avec les Phoques Berck 7 juillet 2025 07:00

Pas-de-Calais

Rencontre avec les Phoques

Début : 2025-07-07

fin : 2025-08-27

2025-07-07

Vous découvrirez la faune et la flore riches et bigarrées de l’estran, notamment ses occupants les plus célèbres que sont les phoques veaux marins. Cette balade de 2km vous dévoilera les trésors cachés de la Baie d’Authie.

Durée 1h30

Se présenter 5 minutes avant le début de la séance.

MIN 6 personnes tout public

Selon l’activité, un nombre minimum de participants est requis. Il est impératif de vous inscrire au plus tard la veille de l’activité avant 19h. En cas d’effectif insuffisant, l’activité peut être annulée. Le programme est susceptible d’être modifié selon les conditions météorologiques. Un report vous sera proposé dans la limite des places disponibles. Inscription non remboursables sauf en cas d’annulation par l’organisation (exemple météo).

– 7/07 à 16h

– 9/07 à 17h30

– 14/07 à 9h

– 16/07 à 9h

– 21/07 à 16h

– 23/07 à 17h30

– 28/07 à 9h

– 30/07 à 11h

– 4/08 à 16h

– 6/08 à 14h

– 11/08 à 18h

– 13/08 à 9h

– 18/08 à 11h

– 20/08 à 16h

– 25/08 à 18h

– 27/08 à 11h

5,50€ pour les 6-12 ans et 10,50€ pour les +12 ans et adultes, gratuit pour les moins de 6 ans La formule comprend

Une visite guidée avec un guide nature.

Baskets ou chaussures de randonnée. .

Chemin aux raisins Entrée Du Sentier Dunaire face au parking des camping-cars

Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France belco@berck-sur-mer.com

