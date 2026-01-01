Rencontre avec les photographes de l’exposition Autour de l’eau Médiathèque de Vernon Vernon

Rencontre avec les photographes de l’exposition Autour de l’eau

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 14:00:00

fin : 2026-01-21 16:30:00

Date(s) :

2026-01-21

Rencontre avec les photographes autour de notre thématique Ô l’eau

Jean-Jacques Gavignet et Cyril Lubin seront présents pour échanger avec vous sur leurs photographies. .

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre avec les photographes de l’exposition Autour de l’eau

L’événement Rencontre avec les photographes de l’exposition Autour de l’eau Vernon a été mis à jour le 2026-01-08 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération