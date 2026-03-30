Rencontre avec les photographes en résidence à Niort Médiathèque de Pierre-Moinot Niort
Rencontre avec les photographes en résidence à Niort Médiathèque de Pierre-Moinot Niort samedi 4 avril 2026.
Rencontre avec les photographes en résidence à Niort
Médiathèque de Pierre-Moinot 1 Boulevard Main Niort Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Les photographes en résidence, accompagnés par Grégoire Eloy, présenteront leurs projets en cours lors d’une rencontre ouverte au public. Ce moment d’échange, organisé le 4 avril à 18h à l’auditorium de la médiathèque Pierre‑Moinot, permettra de découvrir leurs recherches, leurs besoins et leurs démarches artistiques. Une occasion privilégiée de dialoguer avec eux et de contribuer à leurs créations. .
Médiathèque de Pierre-Moinot 1 Boulevard Main Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
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English : Rencontre avec les photographes en résidence à Niort
L’événement Rencontre avec les photographes en résidence à Niort Niort a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Niort Marais Poitevin
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