Rencontre avec les photographes en résidence à Niort Médiathèque de Pierre-Moinot Niort

Rencontre avec les photographes en résidence à Niort

Médiathèque de Pierre-Moinot 1 Boulevard Main Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Les photographes en résidence, accompagnés par Grégoire Eloy, présenteront leurs projets en cours lors d’une rencontre ouverte au public. Ce moment d’échange, organisé le 4 avril à 18h à l’auditorium de la médiathèque Pierre‑Moinot, permettra de découvrir leurs recherches, leurs besoins et leurs démarches artistiques. Une occasion privilégiée de dialoguer avec eux et de contribuer à leurs créations. .

Médiathèque de Pierre-Moinot 1 Boulevard Main Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Rencontre avec les photographes en résidence à Niort

L’événement Rencontre avec les photographes en résidence à Niort Niort a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Niort Marais Poitevin