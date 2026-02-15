Rencontre avec les poulains miniatures Le Blanc

Rencontre avec les poulains miniatures

10 Lieu-dit Les Granges Le Blanc Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-20 15:00:00

fin : 2026-04-20 16:30:00

Date(s) :

2026-04-20 2026-07-20

Rencontrez les poulains miniatures de Claire nés dans l’année, nous l’accompagnerons dans l’enclos pour caresser leurs différents pelages

Claire Sirera est éleveuse de chevaux miniatures. Elle nous expliquera l’histoire de cette race de chevaux d’une hauteur maximum de 89 cm, habituée au contact humain. Elle vous en dira plus sur la génétique de l’animal, sa tête fine, ses pelages et surtout les différences avec le poney. .

10 Lieu-dit Les Granges Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 20 28 accueil@destination-brenne.fr

English :

Meet Claire?s miniature foals born this year

accompany her into the paddock to stroke their different coats

