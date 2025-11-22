Rencontre avec les survivants HIBAKUSHA cave Sylla Apt

Rencontre avec les survivants HIBAKUSHA

cave Sylla 406 avenue de Lancon Apt Vaucluse

Début : 2025-11-22 15:00:00

fin : 2025-11-22 17:00:00

2025-11-22

Tournée française du Prix Nobel de la Paix 2024 attribué à l’association japonaise Nihon Hidankyo (ONG qui porte la voix des Hibakusha, les survivants ), avec la participation de Gensuikyo, Conseil japonais pour l’élimination de l’arme atomique.

cave Sylla 406 avenue de Lancon Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 21 12 75 12 christophe@scopterra-incognita.com

English :

French tour of the Nobel Peace Prize 2024 awarded to the Japanese association Nihon Hidankyo (an NGO that represents the voice of the Hibakusha, the survivors), with the participation of Gensuikyo, the Japanese Council for the Elimination of Atomic Weapons.

German :

Frankreich-Tournee des Friedensnobelpreises 2024 für die japanische Organisation Nihon Hidankyo (NGO, die die Stimme der Hibakusha, der Überlebenden, vertritt), unter Beteiligung von Gensuikyo, dem japanischen Rat für die Abschaffung von Atomwaffen.

Italiano :

Tour francese del Premio Nobel per la Pace 2024 assegnato all’associazione giapponese Nihon Hidankyo (una ONG che rappresenta la voce degli Hibakusha, i sopravvissuti), con la partecipazione di Gensuikyo, il Consiglio giapponese per l’eliminazione delle armi atomiche.

Espanol :

Gira francesa del Premio Nobel de la Paz 2024 concedido a la asociación japonesa Nihon Hidankyo (ONG que representa la voz de los Hibakusha, los supervivientes), con la participación de Gensuikyo, el Consejo Japonés para la Eliminación de las Armas Atómicas.

