Rencontre avec les Talents Briauds Brie

Rencontre avec les Talents Briauds

55 Rue de la Mairie Brie Charente

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-08 18:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Ils sont tous de Brie et ils ont du talent !

55 Rue de la Mairie Brie 16590 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 69 96 89

English :

They’re all from Brie and they’re all talented!

