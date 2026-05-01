Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rencontre avec l’été ateliers de la saison Paimpont

Rencontre avec l’été ateliers de la saison Paimpont samedi 23 mai 2026.

Adresse : 8 rue du Général de Gaulle

Ville : 35380 Paimpont

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif :

Paimpont

Rencontre avec l’été ateliers de la saison

8 rue du Général de Gaulle Paimpont Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Un atelier de naturopathie et un atelier sensitif pour comprendre et appréhender l’énergie de la saison de manière à la vivre en harmonie.   .

8 rue du Général de Gaulle Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 98 99 18 68 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Rencontre avec l’été ateliers de la saison Paimpont a été mis à jour le 2026-05-17 par Office de Tourisme de Brocéliande

À voir aussi à Paimpont (Ille-et-Vilaine)