Rencontre avec l’été ateliers de la saison Paimpont
Rencontre avec l’été ateliers de la saison Paimpont samedi 23 mai 2026.
Paimpont
Rencontre avec l’été ateliers de la saison
8 rue du Général de Gaulle Paimpont Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Un atelier de naturopathie et un atelier sensitif pour comprendre et appréhender l’énergie de la saison de manière à la vivre en harmonie. .
8 rue du Général de Gaulle Paimpont 35380 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 98 99 18 68
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English :
L’événement Rencontre avec l’été ateliers de la saison Paimpont a été mis à jour le 2026-05-17 par Office de Tourisme de Brocéliande
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