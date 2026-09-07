Rencontre avec l’historienne Judith Lyon-Caen, Maison de Balzac, Paris

Informations pratiques

Rencontre avec l’historienne Judith Lyon-Caen Samedi 19 septembre, 15h30 Maison de Balzac Paris

Limité à 50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Les Journées européennes du Patrimoine 2026 sont consacrées à l’actualité littéraire autour deLa Comédie humaine.

Au lendemain de la mort de Balzac, le 2 septembre 1850, Sainte Beuve écrit dans Le Constitutionnel, « l’auteur d’Eugénie Grandet vivra ». Tout est dit. Un fait s’impose, Balzac, maltraité en son temps par la critique, fait partie du patrimoine littéraire et sa postérité est assurée.

Pour encore mieux comprendre ce phénomène, nous invitons l’historienne Judith Lyon-Caen qui vient de publier, B_alzac nous appartient. Une histoire politique de la transmission littéraire_ (CNRS éditions).

Passionnant ouvrage qui étudie l’appropriation de l’écrivain par tout un chacun pour le meilleur et pour le pire, car avant tout, Balzac est polymorphe. Réaliste, visionnaire, mystique, positiviste… Balzac, écrivain révolutionnaire, Balzac, écrivain conservateur, celui de Victor Hugo ou celui de Barbey d’Aurevilly…

« Lire Balzac », « Entrer dans Balzac », « aimer Balzac », « parler de Balzac », : son livre évoque aussi les mille façons d’aimer et de transmettre Balzac.

L’auteur de La Comédie humaine a été approprié par tous les partis, toutes les tendances politiques: du Balzac rouge des marxistes au Balzac « ancêtre du fascisme » de Maurice Bardèche, en passant par tout un nuancier de Balzac réactionnaires, conservateurs ou progressistes, nous traversons avec Judith Lyon-Caen le XXe siècle et ses bouleversements et ses déchirements. Avec un immense plaisir, nous avions reçu, en 2018, l’historienne pour son ouvrage La lecture et la vie. Les usages du roman au temps de Balzac.

Avec Judith Lyon-Caen nous entendrons aussi la voix des lectures de l’après-guerre, les lectures ténébreuses de Jean-Louis Bory ou celle de Jean Cayrol, qui, revenu de déportation, fit de la « maison Balzac » un espace pour renouer avec l’humanité.

Judith Lyon-Caen est historienne, directrice d’études à l’EHESS. Ses études portent sur les usages sociaux de la littérature aux XIXème et XXème siècles et sur l’histoire du témoignage de la Shoah. Elle a notamment publiéL’historien et la littérature(avec Dinah Ribard, Éditions de La Découverte, 2010) etLa griffe du temps : ce que l’histoire peut dire de la littérature(Gallimard, 2019).

Maison de Balzac 47 Rue Raynouard, 75016 Paris, France Paris 75016 Quartier de la Muette Paris Île-de-France 0155744180 https://www.maisondebalzac.paris.fr Appartement où vécut Balzac de 1840 à 1847, partie d’une « folie » de la fin du XVIIIe siècle et témoignage du village de Passy.

Rencontre avec l’historienne Judith Lyon-Caen

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