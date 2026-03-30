Rencontre avec l’IA Médiathèque de Villeréal Villeréal

Rencontre avec l’IA

Médiathèque de Villeréal Boulevard Bernard Palissy Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Venez expérimenter les intelligences génératives ChatGPT, Gemini, Deepseek, Mistral et consorts. Thème du jour Images générées …. dégénérées ?

Venez expérimenter les intelligences génératives ChatGPT, Gemini, Deepseek, Mistral et consorts. Thème du jour Images générées …. dégénérées ? .

Médiathèque de Villeréal Boulevard Bernard Palissy Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine reseautheque@ccbastides47.com

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English : Rencontre avec l’IA

Come and experiment with generative intelligences: ChatGPT, Gemini, Deepseek, Mistral and others. Today’s theme: Generated images …. degenerate?

L’événement Rencontre avec l’IA Villeréal a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Coeur de Bastides