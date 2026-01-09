RENCONTRE avec l’illustrateur Baptiste Deyrail Médiathèque intercommunale Saint-Jean-en-Royans
Médiathèque intercommunale 11 rue Pasteur Saint-Jean-en-Royans Drôme
Début : 2026-03-11 18:30:00
fin : 2026-03-11
2026-03-11
Venez découvrir le travail de l’illustrateur de bandes dessinées, dont, entre autres, Le pas de la Manu, BD plusieurs fois primée.
Médiathèque intercommunale 11 rue Pasteur Saint-Jean-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 36 09 74 lacinquiemesaisonaccr@gmail.com
English :
Come and discover the work of this illustrator of comic strips, including the multi-award-winning Le pas de la Manu.
