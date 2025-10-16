Rencontre avec l’illustrateur Seb Cazes Librairie des livres et vous Gourdon

Rencontre avec l’illustrateur Seb Cazes Librairie des livres et vous Gourdon jeudi 16 octobre 2025.

Rencontre avec l’illustrateur Seb Cazes

Librairie des livres et vous 26 Boulevard Mainiol Gourdon Lot

Début : 2025-10-16 18:30:00

2025-10-16

Cette rencontre est organisée dans le cadre du festival Ensemble en librairie , une manifestation lancée par l’ALIDO, association des librairies indépendantes d’Occitanie.

Rencontre avec Seb Cazes, illustrateur de Chroniques d’une vie à l’envers, une nuit avec les chauves-souris , une BD documentaire éditée dans la collection Mondes graphiques de Actes Sud et co-écrite avec Laurent Tillon

Rencontre avec Seb Cazes, illustrateur de Chroniques d’une vie à l’envers, une nuit avec les chauves-souris , une BD documentaire éditée dans la collection Mondes graphiques de Actes Sud et co-écrite avec Laurent Tillon.

Une bande dessinée drôle et parfaitement documentée qui s’inscrit dans le prolongement du dernier essai de Laurent Tillon paru dans la collection Mondes sauvages , Les Fantômes de la nuit.

L’illustrateur Sébastien Cazes met en scène une chauve-souris pédagogue qui s’amuse à observer deux scientifiques chiroptérologues, dont l’un se prénomme Laurent (sic), qui s’interrogent sur leur compte. Une mise en abîme pleine de tendresse permettant de découvrir des pans entiers de leur vie quotidienne. L’humour omniprésent, la narration décentrée, le trait délicat à la plume et aux crayons de couleur, alliant la poésie à la finesse et à la précision scientifique, permettent de mettre ce livre entre toutes les mains. .

English :

This meeting is organized as part of the Ensemble en librairie festival, an event launched by ALIDO, the association of independent bookshops in Occitania.

Meet Seb Cazes, illustrator of Chroniques d?une vie à l?envers, une nuit avec les chauves-souris , a documentary comic published in the Mondes graphiques collection by Actes Sud and co-written with Laurent Tillon

German :

Dieses Treffen findet im Rahmen des Festivals Ensemble en librairie statt, einer Veranstaltung, die von ALIDO, dem Verband der unabhängigen Buchhandlungen in Okzitanien, ins Leben gerufen wurde.

Treffen mit Seb Cazes, Illustrator von Chroniques d’une vie à l’envers, une nuit avec les chauves-souris , einem dokumentarischen Comic, der in der Reihe Mondes graphiques von Actes Sud herausgegeben und gemeinsam mit Laurent Tillon verfasst wurde

Italiano :

L’incontro è organizzato nell’ambito del festival Ensemble en librairie , un evento lanciato da ALIDO, l’associazione delle librerie indipendenti dell’Occitania.

Incontro con Seb Cazes, disegnatore di Chroniques d’une vie à l’envers, une nuit avec les chauves-souris , un fumetto documentario pubblicato nella collana Mondes graphiques di Actes Sud e scritto insieme a Laurent Tillon

Espanol :

Este encuentro se organiza en el marco del festival Ensemble en librairie , un acontecimiento lanzado por ALIDO, la asociación de librerías independientes de Occitania.

Encuentro con Seb Cazes, ilustrador de Chroniques d’une vie à l’envers, une nuit avec les chauves-souris , cómic documental publicado en la colección Mondes graphiques de Actes Sud y coescrito con Laurent Tillon

