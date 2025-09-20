Rencontre avec l’Inrap : Atelier et exposition Château du Bouchet Dry

Rencontre avec l’Inrap : Atelier et exposition 20 et 21 septembre Château du Bouchet Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Plongez dans l’univers de l’archéologie préventive grâce à l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap), établissement public placé sous la tutelle des ministères de la Culture et de la Recherche.

Ses archéologues vous proposeront un atelier sur les sols, pour comprendre comment ces couches terrestres révèlent les traces du passé, ainsi qu’une exposition sur les grandes missions de l’Institut.

Château du Bouchet Office Français de la Biodiversité, Rue du Bouchet, 45370 Dry Dry 45370 Loiret Centre-Val de Loire https://www.ofb.gouv.fr/ Château du XIXe siècle entouré d’un parc boisé d’une vingtaine d’hectares. Le château du Bouchet est relié à Cevenay par une longue allée, sans doute pour l’ancrer symboliquement au patrimoine ancien. Il doit son magnifique parc arboré à son premier propriétaire passionné de botanique. Le château a été édifié en 1853 sur les vestiges d’un édifice de la fin du XVIe siècle pour la famille Laage de La Rocheterie. Le plus célèbre représentant de cette dernière fut Maxime de Laage, écrivain et maire de Dry peu avant la guerre de 1870. Le domaine a été racheté en 1961 par l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, devenu Office Français de la Biodiversité en 2020, et accueille un centre de formation pour agents techniques et techniciens de l’environnement (garde-chasses).

