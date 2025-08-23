Rencontre avec Lisa Wormser Courtenay

31 Place Armand Chesneau Courtenay Loiret

Chifoumi, la librairie du centre-ville de Courtenay, reçoit Lisa Wormser, coach, psycho-énergéticienne et écrivaine locale, qui publie des contes pour adultes et enfants. Laissez-vous emporter par la magie de ces récits et laissez Lisa Wormser les faire résonner en vous ! Au programme, lectures et séance de dédicaces. .

English :

Chifoumi, the bookshop in downtown Courtenay, welcomes local coach, psycho-energeticist and writer Lisa Wormser, who publishes stories for adults and children.

German :

Chifoumi, die Buchhandlung im Stadtzentrum von Courtenay, empfängt Lisa Wormser, Coach, Psychoenergetikerin und Lokalautorin, die Märchen für Erwachsene und Kinder veröffentlicht.

Italiano :

Chifoumi, la libreria nel centro di Courtenay, ospita Lisa Wormser, coach, psicoenergetica e scrittrice locale che pubblica storie per adulti e bambini.

Espanol :

Chifoumi, la librería del centro de Courtenay, acoge a Lisa Wormser, coach local, psicoenergética y escritora que publica cuentos para adultos y niños.

