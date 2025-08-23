Rencontre avec Lisa Wormser Courtenay
31 Place Armand Chesneau Courtenay Loiret
Tarif : – –
Début : 2025-08-23 10:30:00
fin : 2025-08-23 12:00:00
2025-08-23
Chifoumi, la librairie du centre-ville de Courtenay, reçoit Lisa Wormser, coach, psycho-énergéticienne et écrivaine locale, qui publie des contes pour adultes et enfants.
Chifoumi, la librairie du centre-ville de Courtenay, reçoit Lisa Wormser, coach, psycho-énergéticienne et écrivaine locale, qui publie des contes pour adultes et enfants. Laissez-vous emporter par la magie de ces récits et laissez Lisa Wormser les faire résonner en vous ! Au programme, lectures et séance de dédicaces. .
31 Place Armand Chesneau Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 13 73 96 33 librairiechifoumi@gmail.com
English :
Chifoumi, the bookshop in downtown Courtenay, welcomes local coach, psycho-energeticist and writer Lisa Wormser, who publishes stories for adults and children.
German :
Chifoumi, die Buchhandlung im Stadtzentrum von Courtenay, empfängt Lisa Wormser, Coach, Psychoenergetikerin und Lokalautorin, die Märchen für Erwachsene und Kinder veröffentlicht.
Italiano :
Chifoumi, la libreria nel centro di Courtenay, ospita Lisa Wormser, coach, psicoenergetica e scrittrice locale che pubblica storie per adulti e bambini.
Espanol :
Chifoumi, la librería del centro de Courtenay, acoge a Lisa Wormser, coach local, psicoenergética y escritora que publica cuentos para adultos y niños.
