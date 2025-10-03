RENCONTRE AVEC LISON LAMBERT Aire-sur-l’Adour

Médiathèque Aire-sur-l’Adour Landes

L’autrice Lison Lambert voulait être danseuse chez Béjart et mariée à Jean Marais en bête de Cocteau.

Elle finit par faire du théâtre, obtenir un inutile master en arts du spectacle à Paris 8 et enchaîner les petits boulots pour payer le loyer (intérimaire Amazon, travail à la chaîne, surveillante de musée, agente d’accueil…), tout en commençant à écrire du théâtre et des chansons. Aujourd’hui, elle a tout arrêté pour se consacrer à l’écriture. Versant noir

est son premier roman. Un thriller d’aventure à la tension asphyxiante qui vous embarque dans une course contre la mort au sommet de l’Everest entre vertige et vengeance !

Dans le cadre du festival Un aller‑retour dans le noir

Médiathèque d’Aire sur l’Adour .

Médiathèque Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 34 04

