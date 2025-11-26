Lola Lafon est écrivaine et musicienne. Ses romans explorent le féminisme, la mémoire, la violence et l’émancipation. Elle s’est fait connaître avec La Petite Communiste qui ne souriait jamais , Chavirer, Quand tu écouteras cette chanson et Il n’a jamais été trop tard. Son style engagé et poétique en fait une voix majeure de la littérature contemporaine.

Pénélope Bagieu est autrice et illustratrice connue pour son engagement en faveur des récits féministes : Joséphine, Cadavre exquis et Culottées, une série de portraits de femmes. Entre oeuvres féministes, récits autobiographiques et chroniques du quotidien, Pénélope Bagieu s’impose comme une figure majeure de la bande-dessinée contemporaine.

A l’issue de cette rencontre une vente-dédicace aura lieu en partenariat avec La Plume Vagabonde

« Au cœur de la forêt des Landes, dans l’intimité d’une nuit d’été, une mère de famille apparemment sans histoires confie à sa fille un secret. »

Le vendredi 13 février 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Réservation à partir du 05 Janvier 2026 bibliotheque.clairebretecher@paris.fr

Public adultes.

Bibliothèque Claire Bretécher 11 rue de Lancry 75010 Paris

+33142032598 bibliotheque.claire-bretecher@paris.fr