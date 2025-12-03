Rencontre avec l’Orchestrre de Chambre de la Drôme Châtillon-en-Diois
Rencontre avec l’Orchestrre de Chambre de la Drôme Châtillon-en-Diois mercredi 3 décembre 2025.
Rencontre avec l’Orchestrre de Chambre de la Drôme
Salle Henri Kubnick Châtillon-en-Diois Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03 18:30:00
fin : 2025-12-03 19:30:00
Date(s) :
2025-12-03
Rencontre avec les compositeurs-trices et les solistes de l’Orchestre de Chambre de la Drôme qui propose le programme Concert.o.s . Une occasion unique d’entendre 4 pièces concertantes, 4 instruments solistes, 4 compositeurs, 4 esthétiques.
.
Salle Henri Kubnick Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 22 29 16 orchestredechambredeladrome@gmail.com
English :
Meet the composers and soloists of the Orchestre de Chambre de la Drôme’s Concert.o.s program. A unique opportunity to hear 4 concertante pieces, 4 solo instruments, 4 composers, 4 aesthetics.
L’événement Rencontre avec l’Orchestrre de Chambre de la Drôme Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme du Pays Diois