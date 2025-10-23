Rencontre avec Lou Achard autour de son livre On déserte! Librairie Calligramme Cahors

Librairie Calligramme 75 rue du Maréchal Joffre Cahors Lot

Le jeudi 23 octobre à 19h, Calligramme a le plaisir de recevoir Lou Achard pour une rencontre autour de son livre On déserte ! .

Avec son dernier titre Lou Achard affirme que réparer ou aménager à la marge d’un monde en crise ne suffit plus, il faut apprendre à le dépasser

Avec son dernier titre Lou Achard affirme que réparer ou aménager à la marge d’un monde en crise ne suffit plus, il faut apprendre à le dépasser. Et, prenant appui sur son expérience de chercheuse, d’agronome et de poète, propose des pistes d’actions et des récits appelant à une transformation collective.

Déserter ce système apparaît plus nécessaire que jamais. Déserter, oui. Ce n’est pas un abandon du monde, ni un abandon au monde, mais bien une émancipation individuelle et collective. .

English :

On Thursday October 23 at 7pm, Calligramme is delighted to welcome Lou Achard for a discussion of his book On déserte!

With her latest title, Lou Achard asserts that it’s no longer enough to repair or develop on the bangs of a world in crisis: we have to learn to move beyond it

German :

Am Donnerstag, den 23. Oktober um 19 Uhr hat Calligramme das Vergnügen, Lou Achard zu einem Treffen rund um sein Buch On déserte! zu empfangen.

Mit ihrem neuesten Titel bekräftigt Lou Achard, dass es nicht mehr ausreicht, eine krisengeschüttelte Welt zu reparieren oder am Rande einzurichten, sondern dass man lernen muss, sie zu überwinden

Italiano :

Giovedì 23 ottobre alle 19.00, Calligramme è lieta di accogliere Lou Achard per una discussione sul suo libro On déserte!

Con il suo ultimo titolo, Lou Achard sostiene che non è più sufficiente riparare o svilupparsi ai margini di un mondo in crisi: dobbiamo imparare ad andare oltre

Espanol :

¡El jueves 23 de octubre a las 19.00 horas, Calligramme se complace en recibir a Lou Achard para un debate sobre su libro On déserte!

Con su último título, Lou Achard sostiene que ya no basta con reparar o desarrollarse al margen de un mundo en crisis: tenemos que aprender a ir más allá

