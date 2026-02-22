Rencontre avec Lou Achard Librairie l’Escapade Oloron-Sainte-Marie

Rencontre avec Lou Achard

Librairie l’Escapade 6 Place de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Rencontre avec Lou Achard pour On Déserte ! Scénario pour dépasser l’urgence sociale et écologique paru aux éditions Yves Michel.

L’autrice, essayiste et poétesse engagée, y trace des pistes fortes et concrètes dans un appel politique, collectif et populaire. Elle met au cœur des urgences à la fois écologiques et climatiques sociales et coloniales, la question du travail. Son propos est clair il ne suffit plus de réparer ou d’aménager à la marge un monde en crise, il faut le dépasser. .

Librairie l’Escapade 6 Place de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 40 30 librairie.escapade@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre avec Lou Achard

L’événement Rencontre avec Lou Achard Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme du Haut-Béarn